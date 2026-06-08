Crise à l’Office de Tourisme du Centre Martinique : Un naufrage social et financier qui interpelle



Quel avenir pour le tourisme au sein de la CACEM ? Neuf ans après sa création, la Société Publique Locale (SPL) en charge du tourisme du Centre Martinique fait face à un séisme interne. En cause : un plan de licenciement dit « économique » visant 8 collaborateurs, sur fond de crise de gouvernance et de tensions managériales persistantes depuis plusieurs années.

Ce qui est présenté par la direction générale comme une mesure de sauvetage financier ressemble fort, sur le terrain, à un règlement de compte social. Les salariés concernés par ces suppressions de postes se trouvent être, pour la plupart, ceux qui s’étaient mobilisés fin 2025 pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail.

Plus surprenant encore, alors que la direction affirme ne plus disposer des fonds nécessaires pour maintenir ces emplois, de nouvelles embauches en CDI sont parallèlement actées.



Entre procédures d’huissiers glaciales et absence totale de concertation sur le devenir des agents, le personnel de la SPL exprime son profond désarroi.

Face à ce traitement brutal, le silence des instances et le manque de perspective de reclassement au sein de l’espace intercommunal interrogent. Les compétences locales, acquises de longue date pour faire rayonner nos communes du Centre, méritent un autre traitement qu’un licenciement sec.

Pour l’heure, au sein de la structure, ça bine et ça bat l’avoine. Sabine Bauchaint, la boskafienne protégée, serait la pierre angulaire de ce énième dysfonctionnement créole au sein de cette coquille vide foyalaise. Â suivre