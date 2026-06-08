SMART CLUB Carrefour Martinique : un programme de fidélité sous surveillance ?



Un courrier adressé aux autorités de contrôle (DGCCRF et CNIL) par un martiniquais éclaiŕé met en cause le programme de fidélité SMART CLUB de Carrefour Martinique, en soulevant plusieurs interrogations juridiques liées à l’utilisation des données personnelles des consommateurs.



Selon les conditions générales du programme, les données collectées ne servent pas uniquement à attribuer des avantages commerciaux (cagnotte, coupons ou offres personnalisées). Elles permettent également d’analyser les habitudes d’achat, d’établir des profils de consommateurs, de segmenter les clients et de mener des campagnes marketing ciblées.

L’auteur du document estime que cette dimension de profilage n’est pas présentée avec la même visibilité que les avantages mis en avant auprès des adhérents. Il considère qu’il pourrait exister un risque de pratique commerciale trompeuse par omission, si les consommateurs ne sont pas suffisamment informés de la manière dont leurs données sont exploitées.

Le texte s’interroge également sur la base juridique utilisée pour certains traitements. Carrefour Martinique s’appuie notamment sur la notion d’« intérêt légitime » pour réaliser des analyses comportementales et personnaliser les offres commerciales. L’auteur estime que ces traitements pourraient aller au-delà de ce qu’un consommateur peut raisonnablement attendre en adhérant à un programme de fidélité.

Autre point soulevé : la question du consentement. Le document considère que les mécanismes de profilage sont décrits dans des conditions longues et techniques, ce qui pourrait rendre difficile un consentement réellement libre, spécifique et éclairé de la part des utilisateurs.

La transmission de certaines données à la société PROFIMA pour la réalisation de campagnes promotionnelles ciblées est également mentionnée. L’auteur établit un parallèle avec une décision récente de la CNIL concernant Intersport France, dans laquelle l’autorité avait sanctionné des manquements liés à l’information des consommateurs et au ciblage publicitaire.

Enfin, le document critique la durée de conservation des données d’achat, qui pourrait être maintenue jusqu’à la suppression du compte par le client, et demande aux autorités d’examiner si cette pratique respecte les principes du RGPD relatifs à la minimisation des données et à la limitation de leur durée de conservation.

En conclusion, le texte demande à la DGCCRF et à la CNIL de vérifier la conformité du programme SMART CLUB au regard du droit de la consommation et du RGPD, tout en appelant à une vigilance accrue sur les modèles économiques reposant sur l’exploitation des données personnelles des consommateurs.

DGCCRF dans sa réponse assure qu’une enquête est en cours. Et nous, à Bondamanjak…nous serons vigilants. À suivre…