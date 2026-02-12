UN DINOSAURE HOMOSEXUEL DECOUVERT EN MARTINIQUE ?

février 11th, 2026

Les restes d’un dinosaure homosexuel auraient été découverts dans le sud de la Martinique, du côté de la Savane des Pétrifications…

Selon les premiers scientifiques qui auraient observé les ossements, il s’agirait d’un déchiranus. À suivre.  

