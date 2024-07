Le tsunami politique provoqué par la dissolution de l’Assemblée nationale a sérieusement mis à mal plusieurs projets notamment en Martinique.

La décision du président Emmanuel Macron a sans l’ombre d’un doute enterrée le fameux fumeux appel de Fort-de-France. Selon nos sources, ce n’est plus une priorité. Pire ça sent fort le « gadé pou oublié sa menm » misié Letchimy chè. God mi chè…en bon dard et en en tout cas car…