Retraite illégale de Serge Letchimy : le conseil municipal de Fort-de-France chef-lieu de la Martinique vote la protection fonctionnelle pour…

Ce mardi 28 mai 2024, en Martinique, les élus-es de Fort-de-France la ville chère à Émia Eriasec ont voté lors d’une séance du conseil municipal la protection fonctionnelle pour le maire Didier Laguerre alias Pis Didi qui est impliqué dans l’affaire de retraite illégale de Serge Letchimy.

Eh oui…la justice va ENFIN prendre de la hauteur en Boskafie. Les prix des pop corn, des cacahuètes, des chips et des pistaches créoles vont pouvoir augmenter. Et ça Marvin Vésir ne peut pas le publier. On va se marrer. À suivre.