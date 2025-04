Scandale financier en Martinique…plusieurs cadres de la Collectivité Territoriale de Martinique auditionnés

La brigade financière poursuit ses investigations en Martinique. La Collectivité Territoriale de l’île chère à Émia Eriasec est son parc d’attraction. Selon nos sources, plusieurs cadres auraient été auditionnés ce vendredi 4 Avril 2025. On parle de Danielle Laport, de Louis Labonne, ex DGA Solidarité. Mais on n’ose pas le croire. Ce n’est pas possible. Ce n’est pas peau cible. Le système boskafien se fissure ? Oh mon dieu, oh my god, oh Djee Zeus. Est-ce le début de la fin ? Vite un bokit hareng saur car tout cela donne faim. À suivre…