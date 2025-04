Collectivité Territoriale de Martinique…putain…ça pue…le cas catapulte

Alors que Serge Letchimy le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique fait VRAIMENT tout pour que la presse locale (celle qui le suce) se focalise sur le CDAD, il faudra plus d’un préservatif normes NF pour protéger le coït financier qui monte à la surface quand on se penche sur le cas du REJI et ses 14 millions qui sont partis en fumée et peut-être en fumette.

Notre Alien créole tente plus de prendre de la distance que de la hauteur dans ce grave scandale financier sauf que ce serait Arnaud René-Corail qui, avec son approbation, aurait signé la convention entre la Collectivité Territoriale de Martinique et le satellite l’Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes (IMFPA).

Pour l’heure, entre auditions et perquisitions, ça flippe et ça chie liquide à tous les étages…surtout le troisième de l’immeuble de Plateau Roy à Cluny sans lingus.