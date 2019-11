QU’EST-CE QU’UN MARTINIQUAIS ? …la réponse de l’anthropologue français Francis Affergan -1

Empreinte d’un hasard rare, cette rencontre parisienne, avec Francis Affergan est sûrement l’un des moments les plus troublants de ma vie. Le pire c’est que ça ne se raconte pas. Même le témoin de cet « événement » a du mal à croire ce qu’il a vécu.

Une seule chose est sûre. Ne cherchez plus.Trouvez.

Francis #Affergan est un anthropologue français, né à Oran le 12 mai 1945, spécialiste de la #Martinique et des cultures créoles. Il a publié plusieurs ouvrages de réflexion sur l’anthropologie, son objet, ses méthodes. Il est aussi poète.

Il est professeur à La Sorbonne (Université Paris Descartes) et membre fondateur du Canthel – Centre d’anthropologie culturelle2 (EA 4545 – CANTHEL) de l’Université Paris Descartes.Il est en outre Professeur invité à l’Université de Princeton (New-Jersey, U.S.A.)

Il a publié entre autres, Martinique : les identités remarquables. Anthropologie d’un terrain revisité (Paris, PUF, 2006), et Le moment critique de l’anthropologie (Paris, Hermann, 2012). Depuis le début des années 2010, Francis Affergan s’est orienté vers l’étude des conflits et des coopérations en milieu universitaire au Proche Orient, en Israël et Palestine en particulier.

Francis Affergan dirige avec Erwan Dianteill, Cargo – Revue internationale d’anthropologie culturelle et sociale.