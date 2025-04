La Brigade financière quitte la Martinique mais…elle revient dans 15 jours…et ça va chier…

La brigade financière part et revient dans 15 jours en Martinique et des élus.es de premier rang seront sans l’ombre d’un doute auditionnés-es.

Les deux procureurs Mona Popescu et Emmanuel Chirat sont repartis avec quatre valises, de plus de 23 kg, de documents et autres disques durs.

Dans ce lourd dossier de scandale financier les chefs d’accusation prennent de la HAUTEUR, de la longueur et même de la largeur.

À vous de juger…abus de confiance, détournements de fonds publics, recel de fonds publics, prises illégales d’intérêts, favoritisme, non respect de la commande publique et suspicions de corruption. À suivre…(évidemment).