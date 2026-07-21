Tour de Martinique des yoles rondes 2026 : « nous n’avons plus aucune raison de baisser les bras »

La 40ème édition du Tour de Martinique des yoles rondes sera au poil car l’organisation n’a pas baissé les bras malgré les difficultés financières. Fini le stress, bonjour les tresses. Et en sus c’est hyper FASHION.
juillet 21st, 2026
La 40ème édition du Tour de Martinique des yoles rondes sera au poil car l’organisation n’a pas baissé les bras malgré les difficultés financières. Fini le stress, bonjour les tresses. Et en sus c’est hyper FASHION.
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.