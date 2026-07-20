Dans le cadre du 75ème édition du Tour Cycliste de la Guadeloupe, le Conseil de la Culture de l’Education et de l’Environnement (CCEE), en partenariat avec la Société d’Histoire de la Guadeloupe, organise une conférence-débat animée par Francois Monfret, historien et président de BikaBisiklet sur le thème :

« Aux origines du cyclisme guadeloupéen : plongée dans les racines d’une passion populaire »

Le public est invité à découvrir les débuts de cette discipline qui occupe une place particulière dans l’histoire sportive, sociale et culturelle de l’archipel. À travers des interventions et des échanges, cette conférence mettra en lumière les acteurs, les événements et les dynamiques qui ont contribué à faire du cyclisme l’un des sports les plus populaires de Guadeloupe.

Informations pratiques

📅 Date : Jeudi 23 juillet 2026

🕕 Horaire : de 18h00 à 21h00

📍 Lieu : Amphithéâtre de l’Espace Régional du Raizet

Le CCEE entend, à travers cette initiative, contribuer à la transmission de la mémoire collective et à la valorisation du patrimoine sportif guadeloupéen, en offrant un espace de réflexion et de partage ouvert à tous.

Le Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement remercie par avance l’ensemble des médias de Guadeloupe pour l’intérêt qu’ils porteront à cet événement et sollicite leur plus large couverture afin de contribuer à la valorisation de l’histoire du cyclisme guadeloupéen, de son patrimoine et de ses acteurs. Leur mobilisation permettra de faire connaître au plus grand nombre cette initiative dédiée à la mémoire sportive de notre territoire.