Tourisme en Martinique : Bénédicte di Geronimo descend de la yole boskafienne… qui prendra le gouvernail ?

La nouvelle est tombée comme une noix de coco en pleine sieste : Bénédicte Pivert Di Geronimo quitte la présidence du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) après cinq années passées à vendre la Martinique comme un paradis tropical factice. Officiellement, il s’agit d’un « rééquilibrage » entre ses responsabilités personnelles et professionnelles.

En Martinique, quand un responsable politique explique qu’il veut « rééquilibrer ses responsabilités », chacun comprend qu’il faut surtout regarder ce qui se passe en coulisses.

Le communiqué de la CTM salue son engagement, son sérieux, sa détermination et rappelle les avancées réalisées : diversification des marchés, développement des liaisons aériennes, recherche d’une plus grande autonomie pour le CMT et poursuite de la stratégie touristique.

Très bien.

Mais une question demeure.

Pourquoi partir maintenant ?

Le tourisme martiniquais revendique des résultats historiques, avec plus d’un million de visiteurs annoncés comme un objectif désormais atteint. Les discours sont au beau fixe, les communiqués respirent l’optimisme et les campagnes de promotion se multiplient. Alors pourquoi quitter le navire au moment où la mer semble enfin calme ?

Hasard du calendrier ou décision mûrement réfléchie ?

Bénédicte Pivert di Geronimo reste conseillère exécutive de la CTM en charge notamment des fonds européens. Une mission stratégique à l’heure où la Collectivité traverse une période financière particulièrement délicate et où chaque euro venu de Bruxelles devient précieux.

Une autre question mérite d’être posée.

Le futur président ou la future présidente du CMT sera-t-il choisi pour son expertise touristique… ou selon les traditionnels équilibres politiques de la CTM ?

En Martinique, les fauteuils changent parfois de propriétaire, mais les méthodes de désignation restent souvent les mêmes.

Le tourisme représente des centaines de millions d’euros, des milliers d’emplois directs et indirects et l’image internationale de notre île. On peut donc espérer que la prochaine nomination dépassera les logiques partisanes.

Reste une certitude.

Au CMT, le soleil continue de briller.

Mais sous les cocotiers, les mouvements de chaises musicales ne sont jamais totalement innocents.