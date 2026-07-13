Hermann Rose-Élie a ouvert les yeux

Selon nos sources hospitalières du jour, le journaliste Hermann Rose-Élie qui est actuellement au CHU de Martinique a ouvert les yeux. Les médecins sont optimistes néanmoins la route qui mène à la guérison sera longue. Bon rétablissement HRE.
juillet 13th, 2026
Selon nos sources hospitalières du jour, le journaliste Hermann Rose-Élie qui est actuellement au CHU de Martinique a ouvert les yeux. Les médecins sont optimistes néanmoins la route qui mène à la guérison sera longue. Bon rétablissement HRE.
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