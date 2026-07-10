Comment expliquer le geste d’Hermann Rose-Elie Rédacteur en Chef de RCI Guadeloupe depuis octobre 2025 ?

Hier, Bondamanjak révélait qu’un journaliste originaire de Martinique avait tenté de mettre un terme à ses jours en s’immolant. https://www.bondamanjak.com/un-journaliste-se-serait-immole-en-martinique/

Cet homme c’est Hermann Rose-Elie Rédacteur en Chef de RCI Guadeloupe depuis octobre 2025.

Comment expliquer son geste ? HRE aurait rencontré une certaine hostilité tenace au sein de la rédaction.

Une vive résistance ne lui permettant pas de mettre en place sa vision et surtout une nouvelle dynamique souhaitable. D’ailleurs, constatant bien malgré lui, la chronique d’un échec annoncée, Il s’était mis en arrêt longue durée.

Brûlé au second degré, il est actuellement hospitalisé au CHUM. Son état ne nécessite pas un transfert en France hexagonale.

Bondamanjak lui souhaite un prompt rétablissement et lui apporte tout son soutien ainsi qu’à sa famille.