Fête patronale de Saint-Pierre : les marins-pêcheurs enfin à l’honneur

Dimanche passé, 5 juillet, la population de Saint-Pierre a fêté son premier dimanche de fête patronale depuis les dernières élections qui ont vu Ludmilla Larade Eusatche renverser le maire sortant au terme de deux mandatures.

Le thème de la fête patronale de la commune « La mer nous rassemble, la solidarité nous élève » dit bien la volonté de l’édilité de tourner la page et de revenir à des valeurs fortes de Rassemblement et de Solidarité par cet hommage au monde de la mer et aux associations de la Ville.

Les représentants de l’Etat et plusieurs communes ont honoré la fête de la présence de leur maire ou de représentants, comme Ducos, Ajoupa-Bouillon, Rivière-Pilote, Saint-Esprit, Diamant, Prêcheur, Grand-Rivière, Basse-Pointe, Rivière-Salée, Trinité, Morne-Rouge Macouba, Fond Saint Denis, Carbet avec aussi le Député de la Circonscription.

Comme le veut la tradition, une gerbe a été offerte à la mer en mémoire des pêcheurs disparus et le Père Arnauld, curé de la paroisse, a ensuite béni les embarcations.

Après les discours, il y eu le repas au marché Max Ransay et la fête sur la place Bertin jusque dans la nuit.