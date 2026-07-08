Un journaliste de RCI Martinique se retrouve à Ducos

Au Club presse Martinique, c’est l’affolement total. Une cellule de crise a été mise en place en urgence grâce au dynamisme reconnu de ses membres.

Alexandra »KL » Élizé, au bord de la déprime, enfile les supers madras de la veille et mouille les foulards de Franck.

En effet, Cédric Catan ex figure de proue de la rédaction de RCI, a choisi le collier choux et passe le plus clair de son temps à la mairie. Depuis…allez…un mois…il est le directeur de cabinet d’Aurélie Nella. C’est vrai qu’en 2026, Ducos a plus d’argent que la CTM. Ce qui n’est pas très difficile

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