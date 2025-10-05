Les avocats de Martinique sont-ils des enculés-es ?

Entre Corbeau et Renard, rendre la justice en Martinique ressemble pour les nègres à une fable de Lafontaine. Glaire fable empreinte de spécificité créole. En effet le justiciable est le grand otage des avocats-es.

Une véritable pompe à fric qui doit souvent baisser son froc. Et surtout vider ses poches pour remplir celles de ces avides.

En sus, ces gens qui prétendent user du droit vous mettent souvent un doigt et des fois deux. En sus.

Ces gens sont méprisants et prennent très souvent leurs clients pour des ignorants. De illettrés Ces gens sont arrogants, prétentieux. Piteux. Péteux. Pédants, au coeur de la paix des races.

Le rapport Conseil/ Client est une quasi injustice. Les conventions d’honoraires sont d’une horreur. Les exemples sont nombreux. Dans l’île chère à Émia Eriasec un avocat est même capable de défendre une victime et ensuite défendre son assassin.

OUI…les exemples d’errance de ces gens en robes sont édifiants et nombreux. On va donc en faire une rubrique lubrique : BalanceTonAvocat...car il est urgent d’étudier le CAS AVOCATS. Morue tu ris te salutam. À suivre…