Serge Letchimy et son empire de corruption : La Martinique prise en otage

Depuis des décennies, la politique en Martinique est gangrenée par une élite corrompue, dont Serge Letchimy est l’un des symboles les plus éclatants. Derrière son image de leader progressiste, se cache un système clientéliste où les intérêts personnels priment sur ceux du peuple.

Accompagné de David Zobda, Catherine Conconne, Athanase Jeanne-Rose, Didier Laguerre et d’autres, Letchimy s’est enrichi sur le dos des Martiniquais en plaçant ses proches aux postes clés, en favorisant des marchés douteux et en s’octroyant des privilèges indécents.

L’affaire de la valise d’argent : Un scandale étouffé

En mai 2015, un certain Christophe Letchimy, fils du cousin germain de Serge Letchimy, est arrêté à l’aéroport d’Orly avec une valise contenant 582 000 euros en liquide.

Serge Letchimy se lave les mains, affirmant qu’il ne connaît pas cet homme. Pourtant, la question demeure :

➡️ D’où venait cet argent et où devait-il aller ?

➡️ Si cette somme était rentrée en Martinique, qui en aurait bénéficié ?

Comme par hasard, aucune enquête sérieuse n’a été menée et l’affaire a été enterrée.

Mathieu Cordémy : L’homme invisible

Autre élément intriguant : Mathieu Cordémy, ex-allié de Serge Letchimy. Où est-il aujourd’hui ?

Disparu du paysage politique, a-t-il été sacrifié pour protéger des intérêts plus grands ?

David Zobda : Un homme aux multiples mandats… et aux nombreux scandales

David Zobda cumule les fonctions sans jamais produire de résultats concrets :

✔️ Maire du Lamentin

✔️ Vice-président de la CACEM

✔️ Conseiller exécutif de la CTM

✔️ Président de Martinique Transport

Mais qu’a-t-il réellement fait pour améliorer la vie des Martiniquais ?

👉 Scandale du SMTVD : Des millions d’euros disparus, des dossiers effacés, un système opaque…

👉 Aucune amélioration des transports publics, alors qu’il dirige Martinique Transport.

👉 Des marchés publics attribués dans des conditions troubles.

Didier Laguerre : L’homme qui a offert une retraite dorée à Serge Letchimy

Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, a validé un versement de plus de 60 000 euros à Serge Letchimy, une véritable retraite dorée sur fonds publics.

➡️ Pourquoi Letchimy bénéficie-t-il de cet argent ?

➡️ Quel service a-t-il rendu pour mériter une telle somme ?

➡️ Pourquoi la mairie finance-t-elle les privilèges d’un homme déjà largement favorisé ?

Pendant ce temps, les infrastructures de Fort-de-France se dégradent, les écoles manquent de moyens, et les citoyens doivent se battre pour obtenir la moindre aide.

Catherine Conconne : La reine de l’opportunisme

Depuis des années, Catherine Conconne navigue dans les hautes sphères du pouvoir en jouant de son influence.

👉 Elle a soutenu Letchimy quand cela l’arrangeait.

👉 Elle a retourné sa veste quand elle a vu que le vent tournait.

👉 Elle reste une figure centrale du système de favoritisme qui gangrène la Martinique.

Athanase Jeanne-Rose et le détournement de biens sociaux

Ancien maire de Saint-Joseph, Athanase Jeanne-Rose a été condamné pour détournement de biens sociaux.

➡️ Sous son mandat, les finances de la ville ont été pillées.

➡️ Des marchés douteux, des avantages indus, et une gestion opaque.

L’affaire Cakin : 60 millions d’euros évaporés

Un autre scandale : l’affaire Cakin, où 60 millions d’euros ont disparu.

👉 Cet argent devait servir au développement de la Martinique, mais a mystérieusement disparu.

👉 Qui a profité de ces fonds ? Qui a couvert cette affaire ?

Comme toujours, aucun politicien n’a été inquiété, et les Martiniquais ont payé la facture.

Serge Letchimy et la CARICOM : Une récupération honteuse

Letchimy tente de faire croire qu’il est l’artisan de l’adhésion de la Martinique à la CARICOM.

➡️ Mais la vérité, c’est qu’Alfred Marie-Jeanne avait initié ce projet dès 2019.

➡️ Letchimy n’a fait que récupérer le travail des autres et se l’approprier.

Un hypocrite face au narcotrafic et à la violence

Alors que la Martinique est ravagée par le trafic de drogue et une explosion des homicides, Serge Letchimy fait semblant d’agir.

➡️ Dans un courrier au Premier ministre, il exige « des actions sévères » contre les trafiquants.

➡️ Mais que faisait-il lorsque son propre cousin était impliqué dans une affaire de transport d’argent douteux ?

➡️ Pourquoi ne s’attaque-t-il pas à la corruption dans son propre entourage ?

Claude Lise : Un contre-exemple rare

Dans ce marécage de corruption, un seul homme politique a gardé une certaine intégrité : Claude Lise.

✔️ Aucune affaire de détournement de fonds contre lui.

✔️ Aucun scandale financier.

✔️ Un homme que l’on peut critiquer pour son manque de courage dans certains combats, mais pas pour des magouilles.

Cela prouve bien que l’intégrité est possible en politique, mais qu’elle est l’exception, pas la règle.

Un pillage organisé de la Martinique

Serge Letchimy, David Zobda, Catherine Conconne, Athanase Jeanne-Rose, Didier Laguerre et tous les autres ont utilisé la politique pour s’enrichir, laissant la Martinique s’enfoncer dans la misère.

➡️ Ils ont transformé la CTM en une machine à distribuer des postes et des avantages aux amis.

➡️ Pendant ce temps, les vrais travailleurs, les jeunes et les petites entreprises sont laissés pour compte.

➡️ Ils osent encore parler de développement, alors que chaque projet est une opportunité de détournement.

Les Martiniquais doivent ouvrir les yeux

Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Ces politiciens ne servent qu’eux-mêmes et leurs familles.

La Martinique mérite mieux.

Les Martiniquais doivent sanctionner ces tricheurs, exiger des comptes et reprendre en main leurb avenir.

Il est temps que cette oligarchie corrompue soit balayée.

Un comité de citoyens