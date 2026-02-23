ENQUÊTE. Fraudes présumées et déficit de 6,3 millions d’euros à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats de Guadeloupe

février 23rd, 2026

Nouvel épisode dans le feuilleton de la CARPA, en plus d’avoir effectué des placements financiers extrêmement risqués à hauteur de 24 millions d’euros, la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats de Guadeloupe aurait également été victime de détournements de fonds par l’un de ses propres salariés.

Par Eric Stimpfling

Publié le 23 février 2026 à 18h00

Lire la suite :

https://la1ere.franceinfo.fr/guadeloupe/enquete-fraudes-presumees-et-deficit-de-6-3-millions-d-euros-a-la-caisse-autonome-des-reglements-pecuniaires-des-avocats-de-guadeloupe-1674702.html?Version=mobile

