Vol de terrains en Martinique…et si on parlait du cas cocasse de la famille Malounjila ? Et si on s’y mes terres ?

- 11 hectares à l’entrée du bourg des Trois-Îlets…
- 10 hectares par là…
- 20 hectares la Talante.
- 14 hectares la pointe.
- 1 hectare au bourg…
- X hectares à Lazaviyé…
- 100 hectares à La Bertrand…
- Quand vous ouvrez la rubrique « Je lis » dans le dossier Malounjila …votre oeil devient loli. Vous n’en croyez pas vos yeux. Le nombre de pages à lire démontre que l’embrouille judiciaire est assez singulière.
- Pour l’heure, pour ne pas perturber la campagne des municipales, nous allons analyser calmement les données de ce énième vol de terres caractérisé dans la commune qui a vu naître l’humaniste créole Marie Josèphe Rose de Tascher de La Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais. À suivre…