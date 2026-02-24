Vol de terrains en Martinique…et si on parlait du cas cocasse de la famille Malounjila ? Et si on s’y mes terres ?

février 24th, 2026

  • 11 hectares à l’entrée du bourg des Trois-Îlets…
  • 10 hectares par là…
  • 20 hectares la Talante.
  • 14 hectares la pointe.
  • 1 hectare au bourg…
  • X hectares à Lazaviyé…
  • 100 hectares à La Bertrand…

  • Quand vous ouvrez la rubrique « Je lis » dans le dossier Malounjila …votre oeil devient loli. Vous n’en croyez pas vos yeux. Le nombre de pages à lire démontre que l’embrouille judiciaire est assez singulière.
  • Pour l’heure, pour ne pas perturber la campagne des municipales, nous allons analyser calmement les données de ce énième vol de terres caractérisé dans la commune qui a vu naître l’humaniste créole Marie Josèphe Rose de Tascher de La Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais. À suivre…

