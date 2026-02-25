Terres du Centre Martinique…quand Sabine et ça bat l’avoine

Énième problème pour payer les salaires en Martinique. Cette fois, la joueuse de pipeau s’appelle Sabine Bauchaint la « Directrice Générale » (Notez ici la présence utile et indispensable des guillemets) de l’office de tourisme Terres du Centre Martinique. Le contenu de ce courrier adressé au personnel est d’une débilité crasse…surtout quand elle parle d’une attestation de retard qui ferait rigoler plus d’un banquier. Surtout ceux qui connaissent parfaitement la situation financière des collectivités de l’île qui a vu naître Émia Eriasec.