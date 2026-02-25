Serge Letchimy est le plus grand MENTEUR de tout l’étang et c’est une spécificité de Martinique

Aimé Césaire aimait aller méditer à Fond Fleury au Diamant en compagnie de son alter ego Émia Eriasec.

Quelques fois, il ramenait des haltères pour se muscler les biceps et surtout son bulbe rachidien. C’était un concept qu’il développait couché en ingurgitant des arachides.

Serge Letchimy lui, préfère l’étang des Salines pour prendre de la hauteur, lâcher prise et mettre de l’huile de monoï sur sa nuque qui à l’insu de son plein gré veut rimer avec eunuque.

Nous sommes en Martininique et l’île chère à qui on sait rime elle avec nique. Car cet homme politique qui vient de se faire condamner brillament par la justice de la France le pays d’Antoine Crozat est un MENTEUR qui trompe les martiniquais-es avec ces gens du PPM.

Oui vous avez bien lu. « …mais si nous perdons la bataille de 2015, je resterai encore deux ans et après j’arrêterai la politique ».

C’est ce menteur de Serge Letchimy alias Tèt Bostaf qui parle. C’est l’homme qui ne connaissait pas son neveu à la valise de 500 000 € et des poussières. Presque 10 ans plus tard, il est encore là à faire chier la Martinique, les Martiniquais-es et même un bon nombre de Guadeloupéens. On n’en peut plus de ce mec. Vraiment. Casse-toi mec. Sois gentil au nom de Jésus. Ne sois pas naze. Arrête.

gilles dégras

Suivre la chaîne Bondamanjak sur WhatsApp : https://whatsapp.com/channel/0029Vakcv0o3GJOtdugO8P1R