Retraite illégale de Serge Letchimy…le procès en appel aura lieu avant la fin de l’année 2026

Retraite illégale de Serge Letchimy… le procès en appel aura lieu avant la fin de l’année 202 6. Notre ami Tètus Boskafus rêvait de l’appel de Fort-de-France …eh bien il aura celui de Paris. Plus précisément celui du tribunal du côté de la porte de Clichy dans son froc. La concussion risque de faire mal mais pas qu’au QI.

Selon nos sources…ça flippe un max dans les réunions de crise du PPM, surtout que même l’ancien président Nicolas Sarkozy semble avoir du mal avec la justice française qui tisse de nouveaux tissus qui suent et qui pire, transpirent.

Dans un prochain épisode en mode désòd on vous informera sur les hommes et femmes politiques qui sont en embuscade comme des noix de muscade en cas de chute siamoise du kolédé de L …Laguerre/Letchimy.

A suivre.