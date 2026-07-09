La Guadeloupe = Douilles Island ?

Un mort après une fusillade dans la nuit de dimanche 5 juillet 2026 à lundi, à Chauvel / Abymes. L’homme âgé de 39 ans est décédé peu après son admission au CHU de Guadeloupe.

Il s’agit du 20 ème homicide (dont 19 par arme à feu) depuis le début de l’année 2026 sur le ressort de la Cour d’appel de Basse-Terre. (19 en Guadeloupe, 1 à Saint Martin).

Source : Guadeloupe La 1ère

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