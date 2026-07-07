Glaire bataille de communiqués au coeur d’un « R »êve de niqués que la guerre niqua

En Martinique, la lutte contre la vie chère a accouché d’une souris au cœur d’un univers dominé par des rats créoles. Hier on criait mort aux rats. Aujourd’hui on crie mort aux Moreau. La morale se rallie ainsi au mot râle. C’est pictural.

Dans ce monde de Râ prétentieux…j’ai souri pour la énième fois. Une fois de trop ma foi. En réalité, il faudrait rire comme un fou en lisant les justificatifs hâtifs. Ça ⬇️

Puis ça ⬇️

Je ris mais ça n’a rien de drôle. Tout ce gâchis offre une nouvelle et terrible gastro-entérite à une population qui en chie.

Une populace lasse. Résignée. Une population lessivée mentalement par les nouvelles bondieuseries d’un nouvel esclavage…selon les Shleu-Shleu.

gilles dégras