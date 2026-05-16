10h50 la terre a tremblé en Martinique… 6.3

La terre a tremblé en Martinique. Un séisme fort (magnitude 6.3 ± 0.3) a été enregistré le samedi 16 mai 2026 à 10:50 (heure locale) et identifié de type Tectonique. L’épicentre

a été localisé à 104 km au nord−nord−est de Anse−Bertrand, à 57 km de

profondeur (soit une distance hypocentrale d’environ 118 km). Ce séisme

a pu générer, dans les zones concernées les plus proches, une accélération

moyenne du sol de 15 mg (*), correspondant à une intensité macrosismique

V (secousse forte).

Suivant le type de sols, les intensités peuvent cependant avoir atteint

localement l’intensité VI (dégâts légers potentiels).