Salve à tort et DALY?

Le 1er mai 2026, Daly chanteur archi connu en Guadeloupe mais pas…que publiait sur son mur Facebook : Il y a un peu plus de deux ans, je démarrais comme Chargé de Projet dédié à la jeunesse au sein du Conseil Départemental.

Aujourd’hui, je prends la responsabilité de Chef du service des Ambassadeurs Jeunesse.

Un nouveau cadre que nous construisons chaque jour.

Plus qu’un titre, c’est une mission : faire avancer concrètement les choses.

Avec mon équipe, on construit, on teste, on ajuste. Pas dans les discours, mais dans l’action.

Le cadre se met en place. Les résultats suivront.

Sauf que… 14 jours plus tard, Il fait la UNE de balancetonporc.gp (metoo ) sur Instagram. Sans commentaire mais comment taire ?

À suivre…