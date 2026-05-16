La Collectivité Territoriale de Martinique lance sa propre marque de papier toilette et initie le #balancetonvoleurde PQ

À l’orée du 22 mai…quand la matière fait câle, il faut se libérer. Aussi Serge Letchimy envisagerait de lancer sa propre marque de papier de toilette grâce à une gouvernance qui ne manque pas d’ingénierie. Mais derrière cette démarche, il y a une volonté pernicieuse de démasquer les voleurs. Le process est simple.

Quand un militant PPM repère un voleur de PQ, en allant par exemple faire caca chez un voisin ou une connaissance, il doit faire une photo du rouleau avec le logo. Ainsi, au bout de 10 photos. Il gagne un thermos avec l’inscription VIVE TÈT BOSKAF. Le jeu en vaut la chandelle. Mais aussi le champ d’ail. Avec ou sans chandaille.