Municipales 2026 : Bellay/Carole la nouvelle donne pour Fort-de-France





Le lendemain des législatives de 2024, Francis Carole avait appelé dès le lendemain du 1er tour à voter pour Béatrice Bellay. Un choix franc sans l’ombre d’une ambiguïté.

Ce 13 novembre 2025, 13 heures (heure de Martinique), les deux élus dans une logique qui veut qu’on ne change pas une formule qui GAGNE ont décidé de faire équipe pour candidater aux municipales de 2026 à Fort-de-France.

Cette ambition commune est à la hauteur de cet enjeu capital pour la capitale. Fort-de-France de rêve d’une nouvelle donne, d’un nouveau souffle constructif, d’un nouveau rendez-vous, d’une idylle avec elle-même.

Quelques heures après l’annonce de cette nouvelle donne qui est une bonne nouvelle, les foyalaises et les foyalais partagent l’information sur leurs réseaux sociaux comme un libérateur refrain carnavalesque déguisé en vidé : 🎶🎶 »Faîtes l’amour pas Laguerre « 🎶🎶