C-H-A-U-V-E qui peut ?

Dans l’affaire de l’agente de la catégorie C, Maître Céline Burac était le conseil en partie civile de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Cette même avocate a défendu Serge Letchimy l’actuel président du Conseil Exécutif de la CTM dans son brûlant dossier de la retraite illégale au Tribunal judiciare de Paris en novembre 2025.

Au-delà de la morale de l’éthique sénégalaise et du concept du manjé kochon créole, je pose la question gorgée de résilience et de résignation :

« N’y-a-t-il pas un conflit d’intérêts ? »

Qui a payé ses honoraires ?

Bonne question zozorienne.

À suivre…