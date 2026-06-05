C-H-A-U-V-E qui peut ?

juin 5th, 2026

Dans l’affaire de l’agente de la catégorie C, Maître Céline Burac était le conseil en partie civile de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Cette même avocate a défendu  Serge Letchimy l’actuel président du Conseil Exécutif de la CTM dans son brûlant dossier  de la retraite illégale au Tribunal judiciare de Paris en novembre 2025. 

Au-delà de la morale de l’éthique sénégalaise et du concept du manjé kochon créole, je pose la question gorgée de résilience et de résignation :

« N’y-a-t-il pas un conflit d’intérêts ? »

Qui a payé ses honoraires ?

Bonne question zozorienne. 

À suivre…

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