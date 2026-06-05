Grand déstockage immobilier à la Collectivité Territoriale de Martinique. Un bien acheté. .un porte-clés offert

Depuis un certain temps qui veut dire longtemps, les caisses de la Collectivité Territoriale de Martinique sont vides. Ce n’est pas un scoop.

Aussi, Serge Letchimy a décidé de son propre chef de vendre des biens immobiliers appartenant à cette structure qui n’arrive même plus à acheter du papier cul pour notamment s’essuyer l’anus.

Tellement que le personnel (on n’ose pas le croire…envisagerait d’acheter avec leurs propres deniers des baby Chanflor sur le Bon Coin pour se laver après le passage au petit coin). Incroyable.

En attendant le PCE en sursis, fait une offre marketing puissante. Un bien immobilier acheté .. un beau porte-clés offert. Croisons les doigts et prenons de la hauteur.