« VANESSA » LE TUBE INTEMPOREL

mai 12th, 2026

Puisque Vanessa et Vanina débutent par le V de la Victoire, ça aurait pu donner ça : « Vanessa rappelle-toi Que je ne suis rien sans toi Vanessa si tu m’oublies Je serais pour la vie…Seul au monde… »
Le raccourci est intéressant d’autant que cette refonte donne une dimension intemporelle au tube de 1995 qui avait fait d’une pierre trois coups en révélant Lord Kossity, Don Miguel et Fabien « Me Myself and I » Nilusmas.
L’apport sweet compas du groupe haïtien Suav fait du bien au milieu des hanches immanquablement en mode By Low Law et Fabien bénéficie, de plus de 5 mn (version longue) dédiées à ce délicieux et torride love song pour étaler tout son talent. ON ADORE. Et ça va se savoir, pire ça va s’entendre.

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