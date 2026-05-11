La Vierzon française du RACISME MERDE IN FRANCE

mai 11th, 2026

Depuis le 10 mai 2026, Vierzon est la nouvelle capitale de la France. De cette France pays des doigts dans l’homme noir. De cette France hypocrite et scélérate, comme une rate, qui s’abstient quand il s’agit de voter à l’ONU pour la proclamation de l’esclavage comme plus grave crime contre l’humanité.

Cette France qui donne ,comme cette municipalité  peu cher du Cher, des explications bidons aussi crédibles que « Je ne suis pas raciste…la cousine du parrain de ma marraine est noire ».

Cette France qui a peur dans le noir car elle n’est plus ce dit pays des lumières. Cette France qui nie son passé esclavagiste et colonial. Cette France qui ment comme un obsolète mentor qui a tort.

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