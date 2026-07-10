Note généalogique — Lien Hayot / Elizé

Alexandra Elizé est la fille de Jean-Max Elizé, lui-même fils de Max Elizé, lui-même fils de Maxence Elizé (1901-1990, exploitant de salles de spectacles).

Le lien avec la famille Hayot ne se fait pas par le sang direct d’Alexandra, mais par une alliance matrimoniale survenue une génération plus haut :

Maxence Elizé avait un frère aîné, Raphaël Elizé (1891-1945), vétérinaire, résistant, maire de Sablé-sur-Sarthe et mort en déportation à Buchenwald.

Raphaël Elizé a épousé Caroline Hayot (1891-1946), issue d’une lignée Hayot établie en Martinique depuis le XVIIe siècle : Christophe Hayot (1784-1852, fils de Jean François Hayot et Marie Françoise Bernard Cordier) et Thérèse Lebel (1788-1828, née à Rivière-Salée, couturière, affranchie par certificat de liberté du 13 messidor an XI / 2 juillet 1803) → leur fils Charles Marius Hayot (1814-1843, maçon) marié à Éléonore Maxime → leur fils André Marius Hayot (1842-1918) marié à Caroline Mégaldy → leur fille Caroline Hayot (1891-1946).

De l’union de Raphaël Elizé et Caroline Hayot est née Janine Elizé (1920-1937), décédée jeune, sans descendance.

Le lien avec Bernard Hayot

Christophe Hayot (ci-dessus) avait un frère, Joseph « Michel » Hayot (1786-1852, habitant sucrier, conseiller privé, commissaire commandant le quartier du sud), tous deux fils de Jean François Hayot (1733-1788) et Marie Françoise Bernard Cordier (1754-1798).

Joseph « Michel » Hayot, marié à Anne « Henriette » Bernard Cordier, est le père de Louis Hamida Hayot (1813-1878, avocat, maire des Trois-Îlets, adjoint au maire de Fort-de-France), lui-même père de Marie Michel Charles Hayot (1845-1916, négociant), lui-même père de Marie Louis Saint Michel Hayot (1872-1929, industriel sucrier, Chevalier de la Légion d’Honneur), lui-même père de Marie Joseph Michel Léon Hayot (1900-1962, Président de la Chambre de Commerce de la Martinique en 1952), lui-même père d’Yves Hayot et de Bernard Hayot.

Jean François Hayot (1733-1788) était lui-même fils de François Hayot du Bocage (1696-1754, habitant caféier au Trou-au-Chat), lui-même fils de Jean Hayot dit « Joli-Cœur » (1652-1711, colon originaire de Saint-Malo, arrivé en Martinique via Saint-Christophe), l’ancêtre fondateur commun de la famille Hayot en Martinique.

Conclusion

Alexandra Elizé n’a pas de Hayot parmi ses ancêtres directs, mais elle appartient à la même famille élargie que les Hayot par le mariage de son arrière-grand-oncle Raphaël Elizé avec Caroline Hayot — c’est ce mariage qui scelle historiquement l’union des deux familles.

Bernard Hayot et Alexandra Elizé partagent un ancêtre commun démontré : Jean François Hayot et Marie Françoise Bernard Cordier (fin du XVIIIe siècle), dont les deux fils, Christophe et Joseph « Michel », ont chacun fondé l’une des deux branches. Bernard Hayot en descend directement, six générations plus tard, par la branche de Joseph « Michel » ; Alexandra Elizé s’y rattache par alliance, quatre générations plus tard, par la branche de Christophe, via le mariage de Caroline Hayot avec Raphaël Elizé.

Bernard Hayot et Alexandra Elizé sont donc, au sens large, des « cousins » issus d’une même souche familiale martiniquaise remontant à Jean Hayot dit « Joli-Cœur » (1652-1711), la jonction précise se faisant chez les frères Christophe et Joseph « Michel » Hayot à la fin du XVIIIe siècle.

Lien générationnel — branche Elizé :

Alexandra Elizé → Jean-Max → Max → Maxence Elizé (frère de) → Raphaël Elizé, vétérinaire et maire de Sablé-sur-Sarthe × Caroline Hayot (fille d’André Marius Hayot, petite-fille de Charles Marius Hayot, arrière-petite-fille de Christophe Hayot)

Lien générationnel — branche Bernard Hayot :

Bernard Hayot → Marie Joseph Michel Léon Hayot → Marie Louis Saint Michel Hayot → Marie Michel Charles Hayot → Louis Hamida Hayot → Joseph « Michel » Hayot (frère de Christophe Hayot) → Jean François Hayot × Marie Françoise Bernard Cordier → François Hayot du Bocage → Jean Hayot dit « Joli-Cœur »

Sans commentaire mais…comment taire ? Croix queue…😄😄😄😄