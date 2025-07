Hier, 24 heures après un énième 14 juillet consacré à la France le pays des doigts dans l’homme noir, j’étais convié au François en Martinique à une conférence de presse organisée par l’Association Caribéenne de Philosophie à l’école Hanétha Vété-Congolo à l’occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon. J’arrive à 10h00 mais la spécificité créole fait que un petit retard durable prend le pouvoir. En attendant, on me présente Mireille Fanon-Mendès-France fille ainée de l’auteur de Peau noire et masques blancs.

L’échange sera bref et malheureusement historiquement hystérique.

Elle vomit son fiel vil avec une arrogance rare et imbécile : « Si vous avez aimé le film « FANON » je ne peux pas échanger avec vous. Vous ne pourrez pas me convaincre. Je ne pourrai vous convaincre ».

Voilà ce qui arrive quand les progénitures de grands hommes, de grandes femmes n’arrivent pas à la cheville de leurs parents. Comme quoi le kumquat.

