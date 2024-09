Vie chère en Martinique : Serge Letchimy 2 ans et 5 mois à se gratter les couilles ?

Voilà une brève publiée le 2 juin 2022 sur le site Nouvelles Semaine. Énième enfumage signé Serge Letchimy alias Tèt Boskaf le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique. Deux ans et 5 mois plus tard, il faut une injonction et une crise sociale dans l’île chère à Émia Eriasec pour que cet Alien créole se réveille la veille de la deuxième table ronde contre la vie chère prévue en préfecture. Quel rigolo.

Il envisage de supprimer l’octroi de mer sur le riz pendant 3 ans…alors que ça fait des années que Bondamanjak lui dit régulièrement que ce n’est pas un produit local.

Mais cet homme qui aime prendre de la hauteur a le cerf volant. Il faut vraiment qu’il se casse. Prends ta retraite mec. Trouve une place en EHPAD. Achète toi un iPad. Si tu veux on organise une cagnotte Leetchi dans ton froc…oups…dans ton fric.

Serge Letchimy le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il DÉMISSIONNER ?