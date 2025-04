Groupe Bernard Hayot (GBH)…l’étau se resserre

La peur est mauvaise conseillère…

Nous avons tous regardé, consterné, la dernière prestation de Stéphane Hayot à l’Assemblée Nationale française, lisant péniblement, mécaniquement, « hayotement », un texte lunaire, hors-sol, écrit manifestement par un communicant n’ayant aucune idée de la réalité martiniquaise.

Faut-il qu’une cacarelle en fusion soit en action chez GBH pour cumuler en plus du fond, les erreurs voire des fautes de communications impardonnables?

On dit que la forme c’est le fond qui remonte à la surface.

Putain, qu’est-ce que le fond doit être boueux ?

Ce matin, le très performant organe, intitulé, La Lettre, publie,

aussi bien informé que Bondamanjak et lu par tout les décideurs de Paris, délivre des informations confidentielles sur la panique qui s’est emparée du Groupe Hayot.

Je ne résiste pas au plaisir de relayer cet article puisque si nous ne le faisons pas, il est évident que ni RCI, ni Martinique La 1ère, ni France-Antilles ne le feront.

Bonne lecture.

Amusez vous bien

Dans les 14 dernières lignes de son papier, Alexandre Berteau parle de l‘Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie (AMPI)qui a miraculeusement fait son apparition sur le registre des lobbyistes de La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) après s’y être inscrite le 2 avril…2025.

Mais il y a une chose que le journaliste de La Lettre ignore peut-être c’est que l’actuel président de l’AMPI n’est autre que Charles Larcher. Un vraiment proche, un très, un très très proche de…Bernard Hayot. Comme quoi le kumquat.

gilles dégras…

en toute modestie…