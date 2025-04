Groupe Bernard Hayot (GBH) : ont-ils fourni les vrais comptes ?

Groupe Bernard Hayot : ont-ils fourni les vrais comptes ? Cette question importante impose une deuxième. Ont-ils fourni de faux comptes ? Bonnes questions.

Ces vibrantes et troublantes interrogations circulent dans les couloirs étatiques. Et ça tique. Selon nos sources parisiennes, le labyrinthe béké fait tout pour brouiller l’accès à la boite de Pandore du GBH. Auditionné à l’Assemblée nationale française, Stéphane Hayot a déclare sans rire : « On a changé ! ». Les prix ont également changé. Exemple banal. La tablette de chocolat Crunch de 100 g affiche 1€96. Un nouveau record créole. À suivre…