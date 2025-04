QUI SONT LES « CHAROGNARDS » ?

Lors des débats du conseil municipal du vendredi 4 avril 2025, sur le compte administratif de Fort-de-France en Martinique, Alain Alfred, adjoint au maire, a osé traité de « charognards » les élu.e.s de l’opposition qui avaient osé critiqué le compte administratif présenté par la majorité PPM.

Que l’insulte vienne de l’ancien président directeur général de la CFTU, à la gestion sulfureuse, et actuel président d’une très improbable factice et infructueuse City’Up en dit long du niveau de toupet et de suffisance de ces individus…

Dans une déclaration très ferme, Francis Carole, chef de file de « FOK SA CHANJÉ FODFWANS », a dénoncé ces dérives et rappelé à Monsieur Alain « Fanel » Alfred que les « charognards » se trouvaient dans le camp de ceux qui détournaient l’argent public, s’enrichissaient sur le dos du peuple et se vautraient dans le marigot de la corruption.

Les débats pouvaient être vifs entre élus a rappelé Francis Carole, « sans pour autant atteindre un tel niveau d’insignifiance ».

Le maire de Fort-de-France, Didier « PNF » Laguerre, n’a à aucun moment rappelé son adjoint à l’ordre et l’a plutôt soutenu dans son insulte.

Faut-il vraiment s’en étonner ? Le maire de Fort-de-France -en principe président du PPM- au milieu de multiples scandales touchant son parti, voit s’effondrer son emprise sur la capitale.