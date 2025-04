« Charlotte …bienvenue chez toi…aussi… » 🇫🇷

BRÈVE LETTRE OUVERTE À Charlotte Parmentier-Lecocq…

Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargĂ©e de l’Autonomie et du Handicap,serait arrivĂ©e ce dimanche 06 avril 2025 en Martinique. Elle sera dans l’Ăźle chĂšre à Émia Eriasec pour une sĂ©rie de rencontres et de visites consacrĂ©es Ă l’amĂ©lioration de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des personnes ĂągĂ©es.

Aussi au coeur de la dĂ©mocratie participative, Bondamanjak voudrait l’interpeler sur le dĂ©tournement de fonds publics de plus de 2,8 millions d’euros constatĂ© Ă la CollectivitĂ© Territoriale de Martinique. Mais peut-ĂȘtre qu’elle n’est pas au courant…peut-ĂȘtre…bien que oui…peut-ĂȘtre bien que …peut-ĂȘtre…