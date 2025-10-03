Si’w pa kontan, pran kay-ou, ou Les yéyés à l’Elysée

« Si on se place dans l’inscription régionale, on doit aussi s’inscrire dans la différenciation des droits » Emmanuel Macron à la volée.

Stupeur, ébahissement, yeux hagards, sourires pincés. Les élus de l’Outre-mer, qui avaient répondu à l’invitation à diner du Président de la République, ne savaient plus où se mettre. Ils ne s’y attendaient apparemment pas. Il en manquait quelques-uns comme Lurel et Bello, ou Serville, mais les nôtres étaient tous là, comme s’ils n’avaient pas suffisamment montré leur incapacité à répondre aux attentes de la population de Martinique.

C’est ce que, pendant ce temps en Martinique, Yann Monplaisir, dans un texte d’une lucidité implacable « Pourquoi je ne participerai pas au Congrès des Élus de Martinique », torpillait la démarche de Serge Letchimy et de ses acolytes tous engagés dans une fuite en avant incompréhensible pour la population.

Parce que, dans la situation actuelle, locale, française, mondiale, seulement des gens hors-sol, complètement coupés des réalités peuvent s’obstiner, envers et contre tout.

Si’w pa kontan, pran kay-ou

Le titre en créole, qui est plus une interprétation des propos du Président qu’une traduction, ne laisse pas de place à la subtilité, aux nuances contenues dans sa phase et surtout à toute l’ironie de la sentence mais traduit de façon réaliste ce qu’il a dit.

On pourrait la traduire comme « Si zòt lé mété kò-zot an lwa-zot, fok mété kò-zot an dwa-zot » autrement dit « Si zot pa kontan, pran kay-zot ».

C’est ce que veut la Kanaky : pran kay-li, et pourtant les élus n’ont pas été invités à ce dîner à huis clos. Ce qui n’a pas trop chagriné certains élus de la Caraïbe, pourtant de toutes les manifestations pro-kanaky, bien présents au gueuleton.

Mais, clairement, quel crédit donner à tout ça ?

Un rapport d’information fait au nom de la Délégation aux Outre-mer en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’avenir institutionnel des outre-mer par MM. Philippe GOSSELIN et Davy RIMANE, surprenant quand, par exemple, on constate les identités de ceux qui ont été auditionnés (notamment pour chez nous) ? Ou encore quand ce texte cite Claude Lise comme « ancien président du conseil territorial de Martinique » ? Personne ne connait cette instance en Martinique. Et, quand la Martinique est absente de la liste des 30 recommandations où toutes les possessions de la France en outre-mer sont citées SAUF LA MARTINIQUE.

Nous n’avons pas lu les 178 pages du rapport. Tout simplement parce que ces quelques perles trouvées juste en survolant quelques pages du document suffisent à nous rendre méfiants et attentifs et à rendre ce texte suspect. Vraiment. Parce que, si en quelques pages, de ce que nous connaissons il est aussi facile de trouver ces bizarreries (pour ne pas être méchant) qu’est-ce que ça doit être dans le reste du rapport ?

Notre avenir dans un bwè-manjé

Pendant que partout où les compétences sont domiciliées localement, où les élus locaux ont les responsabilités, ça coince : SMTVD, Transports collectifs, sécurité dans les établissements scolaires, eau, réseaux routiers, …

C’est au cours d’un diner à l’Elysée, avec le Président de la République alors que la France n’a pas de Gouvernement depuis plusieurs semaines, le démissionnaire expédiant les affaires courantes, et sur la base de ce machin que nos avenirs allaient se décider ?

Ho, les yéyés, vous êtes sérieux là ?

« Laklé-mwen an lanmen-mwen

Pèsonn pa ka di mwen

Yéyé la’w sòti

Si mwen santi mwen gran

Fok mwen gran toupatou

Fok mwen ranjé kò-mwen

Laklé-mwen an lanmen-mwen

Pèsonn pa ka di mwen

Yéyé la’w sòti »

Eugène Mona

Sources : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/om/l17b0774_rapport-information#_Toc256000598

Extraits :

