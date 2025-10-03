Ouverture de la Maison de la Guadeloupe à Paris et lancement du réseau GeeN – « La Guadeloupe Est En Nous »

octobre 3rd, 2025

Ce vendredi 03 octobre 2025, le Département Guadeloupe procédera à la mise en service de la Maison de la Guadeloupe à Paris située 98, rue de Sèvres dans le 7ème arrondissement. Une nouvelle qui devrait ravir Bénédicte Pivert Di Geronimo. 😜😜😜

