La catégorie C qui a détourné 2.8 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique avait également postulé à la Société Martiniquaise des Eaux (SME)

C’est fou. Plus on creuse plus on découvre que la Martinique est le hub majeur de la facticité créole. L’agent catégorie C qui a détourné 2.8 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique.

Après avoir postulé à la CACEM, la miss qui sera sans l’ombre d’un doute LA FEMME DE L’ANNÉE 2025 a également frappé aux portes de la Société Martiniquaise des Eaux (SME).

Le président de cette structure a même a été contacté par une tierce personne (un élu bien connu) par WhatsApp pour soutenir la candidature de la miss.

Mais heureusement, il y a eu de l’eau dans le gaz et il n’y a pas eu de suite. Tellement cette candidature ressemblait à une blague qui avait ouvert une vanne.

Rappelons qu’a ce rythme, celle qu’on surnommera CC (Catégorie C) va immanquablement devoir opter pour le télétravail étant donné que selon nos sources, sa photo circule inlassablement sur les réseaux (comme disent les jeunes de la génération Shatta).