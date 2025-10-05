BEAUX !!!

octobre 5th, 2025

Beaux. Photos rendues possibles, place Joachim-du-Bellay dans le quartier des Halles à Paris non loin de la fontaine des Innocents. Tout juste après un échange de moins de 10 secondes.

