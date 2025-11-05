Fort-de-France : Laguerre et son fidèle copilote volent (très) haut

Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, serait soupçonné — au conditionnel bien sûr — d’avoir pris goût aux voyages aux frais du contribuable foyalais. Selon nos palmipèdes bien renseignés, l’édile ne voyagerait jamais sans son directeur de cabinet, Dario Rengassamy, dont la présence lors du procès qui se déroule à Paris n’aurait, paraît-il, rien de justifié officiellement.

Les deux compères auraient ainsi multiplié les allers-retours transatlantiques, entre Martinique et la France le pays des doigts dans l’homme noir, billets et séjours compris, financés par la collectivité. De quoi faire tousser les contribuables, déjà saignés à blanc.

Mais le plus croustillant reste à venir : une enquête serait en cours pour savoir qui règle la note salée des honoraires d’avocats de ce que certains surnomment déjà la bande organisée du long-courrier. Les foyalais eux sont en mode protection « ponctionnelle ».

Affaire à suivre… et valises à vérifier.

gilles dégras

