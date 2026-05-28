Roland-Garros : Jannik entre manque et Sinner git

mai 28th, 2026

Ce jeudi 28 mai, l’Argentin Juan Manuel Cerundolo a battu Jannik Sinner au 2e tour de Roland-Garros (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1). L’italien n°1 mondial perd en 5 sets alors qu’il menait 2 sets à zéro et 5-1 dans le troisième set. Comme quoi le kumquat.

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