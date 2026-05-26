Jiovanny William est-il le nouvel homme FORT de la politique en Martinique ? C’est une bonne question voire une très bonne à l’heure où ce territoire est au bord d’un gouffre IIE (identitaire, idéologique et économique). Depuis un certain temps et un temps certain, le député de la 1ère circonscription de l’île chère à Émia Eriasec …est de tous les combats.

Vous me direz mais où trouve t-il du temps puisqu’il est avocat ? Comment expliquer cet éCARt PAs évident entre lui et ses confrères et consœurs guacamoles ?

Une seule réponse. Le travail.

Un travail qui n’épouse pas le faire semblant ou la facticité créole.

À bientôt 41 ans (03 juin) JW chasse les dysfonctionnements qui plombent durablement le présent et le futur de ce territoire qui confond résilience et « résignience ». Ou si vous préférez…résignation.

Concernant le prix des billets d’avion…il a pu prendre de la hauteur.

3ÈME ÉTAPE DE LA TOURNÉE DE RESTITUTION À FORT-DE-FRANCE.

Après les échanges riches du Diamant, la concertation autour de la mission ministérielle relative au prix des billets d’avion se poursuit. Ce vendredi 29 mai 2026, j’irai à la rencontre foyalaise pour ce nouveau point d’étape technique.

Le constat est sans appel : le coût de l’aérien asphyxie nos familles et bloque notre développement. Les données de l’audit sont prêtes, et ce rapport doit être le point de départ d’une refonte de notre continuité territoriale. Venez nourrir nos arbitrages avant le dépôt du texte final en juillet.

📅 Vendredi 29 mai 2026 à 18h00

📍 Hôtel de ville de Fort-de-France

Entrée libre. Votre voix est la matière première de ce rapport.

Mais son combat le plus fastidieux pourrait être l’annulation du Code Noir. Pas l’abrogation…l’annulation.

voilà une âpre bataille qui risque de faire chier sérieusement la France qui grâce au DROIT ne DOIT plus être le pays des DOIGTS dans l’homme noir. Ça suffit on en a plein le CUL.