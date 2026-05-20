Clarisse Math’ieu !!!

Ce procès qui doit faire la lumière sur un détournement de 3.2 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique est la Bible de la facticité dans l’île chère à Émia Eriasec. Deux éléments se conjuguent, copulent.

Une chape de mensonges. Et une amnésie judiciaire.

Pourtant on sait tout.

On connaît tout.

Mais le système réclame le silence des agneaux et la énième marche blanche des moutons. Un silence collectif qui tait sur l’oreiller et ailleurs le nom de Mathieu.

Alors on s’accorde. On s’accorde au coût. Cou. Corde. Belle concorde. Aux chiffres. Ces chiffres qui aidaient aussi l’être. Et si l’ex, homme silex au bord de l’extase allant de mal en pirex ?

D’ici le 4 juin…il faudra aborder beaucoup de mais Clarisse… même si on est encore en mai, il faut que…tu libères la parole à jeun ou autrement. Il faut que tu te mettes à table.

Au fait…2h45…ça a été du petit lait pour toi. Respect. Tu es douée. Comme désirée. Tu m’as fait rire. Il faut dire que j’ai le drôle facile.

Plus sérieusement tu ne peux être, la voie de garage, l’âne, de la fable… »Les animaux malades de la peste ». Non pas toi la créole. Patois. Crois-moi.

gilles dégras