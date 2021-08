Martinique : doit-on dire la VÉRITÉ concernant les raisons du conflit au SMTVD ?

Dans la rubrique les pollueurs sont des ordures, la Martinique connaît un énième conflit qui pue. Le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets (SMTVD), est en grève depuis un mois et deux jours.

Tout le monde connaît le pourquoi du comment mais personne ne dit rien. Tout le monde est en mode gouvernance apaisée. Au coeur de la démocratie participative…djel tout moun an fèmen di kon klo.

En attendant les déchets et autres ordures ménagers prennent de la hauteur dans les poubelles. Mouches, moustiques, rats, souris, tous sexes confondus, lodè. En bon dard et en tout cas car on n’est pas dans la merde. À suivre.