LIVE. Procès de l’agent de catégorie C au tribunal de Fort-de-France en Martinique

Changement de salle d’audience. Le procès se poursuit en salle C. Une salle plus petite. Plus intime. L’agent de catégorie C est à la barre. Ça va faire bientôt une heure.

Suspension de l’audience

Reprise à 14h

12h40. 98 000€ de bijoux et accessoires retrouvés lors des perquisitions.

12h25. On en apprend de belles sur l’agent de catégorie C.

Elle touchait 2000€/mois.

Elle a dépensé en moyenne 185 000€ pour elle toute seule.

Crétinois un des accusés lui a versé plus de 190 000 €

Elle avait un compte Bred de plus de 428 000€

Virements réguliers de BOURSORAMA

Fin novembre 2023-2024

Ce compte a acheté un véhicule chez Mercedes en Martinique.

Lors de la perquisitions plusieurs cartes bleues, montres, bijoux, véhicules, espèces ont été réquisitionnés!

Pas de renvoi. Actuellement…suspension suite à une demande d’expertise psychiatrique d’un des accusés.

10h48. Reprise.

10h45. Suspension de séance.

Demande de renvoi. Un avocat qui défend un accusé est accidenté.

10h18. L’agent de catégorie C est interrogé à la barre du tribunal.

10h08. Reprise de l’audience.

On note que ce jour, le rôle n’est pas affiché sur la porte de la salle d’audience. Étrange. Est-ce une énième spécificité créole ? Bonne question.

10h00. Suspension de séance.

8h23. Le président égrenne les affaires du jour. Beaucoup de demandes de renvoi.

8h11. Début de séance.

8h07. La salle d’audience est pleine.

8h03 Arrivée du bâtonnier Raphaël Constant qui pose ses effets et ressort. L’avocate de la CtM Céline Burac est présente. Des victimes sont dans la salle.

7h59 . Les avocats sont là.

7h51, la salle d’audience se remplit. 23 femmes. 3 hommes.